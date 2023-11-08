Эти признаки выдают настоящий возраст женщины: названы маркеры старения

Врач-косметолог, дерматолог Анна Лебедева рассказала, по каким признакам можно определить возраст женщины. Оказалось, что существуют маркеры, выдающие секреты дам, мечтающих оставаться всегда молодыми. Об этом пишет Life.ru.

25-летнюю девушку можно вычислить по носогубным складкам, вернее заломам в коже. Они начинают формироваться именно в этом возрасте. Но такой процесс начинается позже на плотной или увлаженной коже.

30-летнюю и 35-летнюю даму будет выдавать носослезная борозда (при усталом морфотипе) или очерченность орбиты. Из-за ослабевания связок поддерживающие ткани и щеки опускаются немного ниже. Но косметолог может решить данную проблему с помощью коррекции орбиты мягкими филлерами и PRP-терапии.

Также о возрасте может говорить сеточка морщинок вокруг глаз и за ушами, там, где самая тонкая и склонная к сухости кожа. Кроме того, к 30–35 годам уменьшается выработка сала, при этом жирная кожа может стать нормальной, а нормальная — сухой. Стоит обратить внимание на уход за кожей

В 40-46 лет начинает плыть овал лица. В этом возрасте могут появляться пигментные пятна на лице и руках, особенно у тех, кто любит проводить время на солнце. В этот же период обычно худеет лицо, исчезают щечки, а «треугольник молодости» переворачивается.

В 55 лет у женщин появляются морщинки вокруг губ. Но они могут быть и раньше, на это сильно влияет курение.

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