Эти новые виды гриппа опаснее коронавируса: что ждет россиян осенью 2023 года

Лето подошло к концу, а это значит, что совсем скоро уйдут и последние теплые деньки. Каждый год врачи активно напоминают, что еще в начале осени необходимо сделать прививку, чтобы легко перенести сезон болезней. И во второй половине 2023 года особенно стоит позаботиться о своем здоровье. Дело в том, что эксперты прогнозируют появление четырех новых видов гриппа.

Специалисты считают, что осенью-зимой следует ожидать такие штаммы гриппа как:

— Грипп А (H1N1), или свиной грипп;

— Грипп A (H3N2), или гонконгский грипп;

— Вирус гриппа группы B-Victoria;

— Вирус гриппа группы B-Yamagata.

Все эти виды могут переноситься намного тяжелее, чем коронавирус, из-за которого началась пандемия. При этом симптоматика будет вполне типичной для гриппа: повышенная температура, слабость, вялость, интоксикация и заложенность носа. Вероятные осложнения – пневмония, гайморит, фронтит и отит.

Медики советуют защитить свой организм и сделать сезонную прививку. Также не стоит забывать о методах предосторожности: соблюдение гигиены, проветривание помещений, поддержание иммунитета витаминами.

Ранее стало известно о трех тревожных сигнала организма, указывающих на вероятный летальный исход.