Эти напитки ни в коем случае нельзя пить в жару

Лето уже постепенно подходит к концу, но жара во многих регионах все никак не спадает. В такую погоду наиболее важно следить за своим здоровьем и потреблять достаточное количество жидкости. Однако есть напитки, которые стоит обходить стороной, так как они могут быть вредны и даже опасны.

Врач-диетолог Татьяна Залетова отметила, что желательно отдавать предпочтение обычной воде и минералке. Последняя содержит более-менее сбалансированный набор электролитов. В целом нужно потреблять в день до 5 литров. При этом температура воды должна быть не холодной и не горячей – иными словами комнатной. Это не только полезнее для организма, но и помогает быстрее утолить жажду.

А отказаться в жаркую погоду следует от газировок. Особенно темного цвета, так как они обладают сильным мочегонным эффектом. А летом человек и так теряет большое количество жидкости. И если постоянно пить только такие напитки, то можно столкнуться с обезвоживанием.

Кроме того, следует обходить стороной кофе и алкоголь. По той же причине. «Они могут усилить обезвоживание организма. Если употребляете их, делайте это умеренно и дополняйте потребление воды», - подчеркнула эксперт.

Если организм потеряет большое количество жидкости, и это не будет восполняться, то вполне вероятно, что человек получит тепловой удар и упадет в обморок. В среднем ежедневно к врачам в жару обращаются с подобным по 2-3 пациента. Первые симптомы следующие: тошнота, рвота, раздражительность, мышечные боли.

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