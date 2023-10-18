Эти ежедневные привычки губят суставы: обратите внимание на сумку и обувь

Если вы чувствуете боль в суставах, хруст и трудности при подъеме по лестнице – значит, у вас есть проблемы с суставами. Обратите внимание, возможно, ваши ежедневные привычки усугубляют ситуацию. Об этом пишет «Доктор Питер».

Врач-эксперт Екатерина Демьяновская рассказала, что состояние суставов зависит от множества причин. Но есть ряд привычек, которые плохо сказываются на нашем здоровье.

Одна из таких привычек – носить сумку на одном плече. Это способствует развитию бокового искривления позвоночника и может спровоцировать неравномерный износ суставов спины, шеи и плечевого пояса.

Вторая привычка – наличие неудобной обуви или обуви на высоком каблуке. Ношение такой обуви может привести к травмам суставов ног и позвоночника.

Третья привычка, встречающаяся у многих людей – работать за компьютером без разминки. При такой работе обязательно нужно прерываться на разминку. Иначе может быть перенапряжение мышц, а потом возникнут проблемы с суставами в шейном, грудном и поясничном отделах.

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