Есть в каждом холодильнике: какие продукты быстро избавят от запаха чеснока во рту

Многие любят чеснок, который особенно полезно употреблять в сезон простуд. Но у него есть как плюсы, так и минусы. Перед важной встречей или свиданием чеснок обычно не едят из-за сильного запаха изо рта. Ученые выяснили, какие продукты помогут справиться с неприятным для окружающих запахом. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Отмечается, что запах чеснока может преследовать человека долгое время – от 12 до 48 часов. Все зависит от того, какое количество было употреблено. Есть список продуктов, которые помогут решить проблему с неприятным запахом, среди них:

Кефир и йогурт . Ученые из Департамента пищевой науки и технологии Университета штата Огайо провели исследование и сделали вывод, пища, богатая жирами и белками, хорошо избавляет от чесночного запаха. Особенно это касается йогурта, лучше всего выбрать греческий, в котором больше белка, чем в обычном.

Сливочное масло . Это не самый полезный продукт, но если ничего больше нет, а чеснок вы уже поели, то это хорошее средство от запаха.

«Сливочный жир показал себя эффективным при дезодорации», — говорят ученые.

Яблоко . Фрукт лучше употребить сразу после того, как вы съели чеснок. А вот яблочный сок справляется намного хуже, поэтому лучше отдать предпочтение свежему яблоку.

Листья салата или мяты . Эти продукты действуют быстрее, чем яблоко. Но совет не относится к чаю с мятой, это не спасет от запаха.

По словам ученых, если вы любите чеснок, но вас напрягает запах, то лучше употреблять сухой чеснок. Сушка позволяет уменьшить запах, а полезные свойства будут сохранены.

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