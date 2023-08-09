Если выпьет за час: названа смертельная для человека доза водки

Выпитый за час литр водки может отправить человека на тот свет. Об этом рассказал врач, хирург Александр Умнов.

Литр водки в час – смертельная доза для человека. В этом случае в каждом литре крови будет содержаться 5-6 граммов этанола.

У человека упадет температура тела, замедлится дыхание, участится пульс. Возможны галлюцинации и припадки, характерные для эпилептиков.

Он не будет реагировать на происходящее и не сможет нормально передвигаться. Человек впадет в кому.

При обнаружении таких симптомов у знакомых рекомендуется промыть желудок содовым раствором: одна ложка соды разводится в литре воды. Врач советует дать человеку 20 таблеток активированного угля и сладкий чай, а потом уложить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотой.