Если вдруг выпала давняя пломба, сколько можно ходить с «голым» зубом: рассказала стоматолог

Пломба со временем может отколоться. Это происходит, например, из-за твердой пищи или неправильной гигиены, заявила стоматолог Ольга Лебедева в беседе с Doctorpiter.ru.

По словам врача, понять, что пломба слетела, можно по болевым ощущениям или усилении чувствительности зуба. Неприятный вкус и запах изо рта тоже могут сигнализировать об этом.

После того как пломба выпала, рекомендуется обратиться к специалисту как можно скорее, заявила Лебедева. Если постоянно откладывать посещение врача, то в глубокие слои зуба могут попасть бактерии и остатки пищи. Это, в свою очередь, грозит воспалением.

Ранее стоматолог рассказал, в каких случаях от кариеса можно умереть. По его словам, возникает опасность, когда воспаление выходит за пределы зубы.