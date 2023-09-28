Если вас беспокоит это, проверьте сосуды: о чем говорят проблемы с эрекцией

Одним из признаков атеросклероза и инфаркта может стать эректильная дисфункция. Об этом Газете.Ru рассказал врач-уролог и андролог Константин Антонов.

«Одна из возможных причин проблем с эрекцией – атеросклеротические бляшки в сосудах, которые затрудняют кровоснабжение полового члена», – заявил эксперт.

Так, эректильная дисфункция при атеросклерозе может говорить о нарушениях работы сердца.

«Диаметр сосудов полового члена – около 1 мм, а сосуды, которые обеспечивают кровью сердце, имеют диаметр 2-3 мм. Поэтому при атеросклерозе, когда бляшки закрывают просвет сосудов, сначала перестанет получать достаточно крови половой член, а потом сердце», – пояснил Константин Антонов.

Как говорит врач, если бляшки появились в сосудах полового члена, то они могут присутствовать и в других сосудах.

Кроме того, эксперт предупреждает, что эректильная дисфункция увеличивает вероятность развития инфаркта миокарда: риск повышается до 59%. Именно по этим причинам важно не игнорировать проблему и своевременно обратиться за помощью в медучреждение.

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