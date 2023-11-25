Эндокринолог рассказала, почему необходимо ложиться спать до 22:00

Эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева дала простой совет для поддержания стройности. По словам специалиста, людям, которые заботятся о своей фигуре, необходимо ложиться спать до 22:00, передает Telegram-канал Очаровательный кишечник.

Гастроэнтеролог объяснила, в чем связь между сном и весом. Оказывается, что все дело в гормоне роста. Он вырабатывается гипофизом только во сне, отметила Лебедева. Именно гормон роста отвечает за красоту и подтянутость тела. Пик его выработки приходится с 22:00 до 01:00.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, какой существует шанс отравиться бытовым антиперспирантом. По словам специалиста, подобный исход невозможен.