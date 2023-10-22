Эндокринолог назвал главные причины анемии у женщин

Анемия возникает, когда организму не хватает железа — вещества, необходимого для производства гемоглобина, отвечающего за доставку кислорода к клеткам. Главными симптомами этого недуга являются вялость, бледная кожа, головокружения и слабость. Если вовремя не начать лечение, организм может сильно пострадать, сообщил эндокринолог Алексей Жито.

Как пояснил медик, при латентном железодефиците у организма уже почти нет запасов железа, но его еще хватает для поддержания гемоглобина в норме. В этом случае важно выяснить уровень ферритина. Если его запасы также исчерпаны, то организм будет не в состоянии строить гемоглобин.

Степени тяжести анемии: Легкая степень — гемоглобин в пределах 90-120 г/л Средняя степень — гемоглобин на уровне 70-90 г/л Тяжелая степень — гемоглобин падает ниже 70 г/л

Одной из причин анемии у женщин детородного возраста являются регулярные менструации, так как происходит большая кровопотеря. Если при этом женщина сидит на диете или придерживается веганского питания, то возникает избыточная потеря железа. В первую очередь надо обратиться к гинекологу, сдать анализы крови, сделать УЗИ малого таза и цитологическое исследование шейки матки. Дело в том, что причиной тяжелой анемии может оказаться миома, эндометриоз, опухолевые процессы тела и шейки матки, дисгормональные маточные кровотечения.

В случае если по женской части у пациентки все в порядке, стоит показаться гастроэнтерологу. Еще одна причина анемии — это бактерия хеликобактер пилори. Чтобы вылечить анемию в тяжелой форме, необходим комплексный подход. Важно слушать лечащего врача и проходить все назначенные обследования, сообщает «Доктор Питер».

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