ЗДОРОВЬЕ
22:00, 13 сентября 2023
1 мин.

Эксперты объяснили, почему лекарства от простуды и аллергии больше не работают

Эксперты объяснили, почему лекарства от простуды и аллергии больше не работают

© freepik

Таблетки, направленные на борьбу с простудой и аллергией, потеряли свою эффективность. Об этом сообщает портал Доктор Питер со ссылкой на зарубежное издание CNN.

В составе таблеток от обозначенных недугов содержится фенилэфрин. Данное вещество является абсолютно безопасным, но при этом оно не несет никакой пользы. Дело в том, что вещество почти не попадает в нос из кишечника.

«При приеме внутрь фенилэфрин действует почти никак, потому что быстро разбирается на запчасти печенью и центральный эффект дать не успевает», — пояснил терапевт Алексей Водовозов.

По данным источника, доказанная неэффективность таблеток может привести к тому, что их уберут с рынка продаж.

При этом Водовозов уточнил, что фенилэфрин работает только в каплях. Вот почему он отметил, что лекарством в жидкой форме можно продолжать пользоваться, особенно детям. Препарат не несет никакой опасности для детского организма.

Ранее ученые назвали ошибку в питании, которая вызывает раннюю смерть от рака. Подробности смотрите в этой статье.

(Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом)

Источник фото:freepik
Теги:
#здоровье
,
#новости
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.