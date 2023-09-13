Эксперты объяснили, почему лекарства от простуды и аллергии больше не работают

Таблетки, направленные на борьбу с простудой и аллергией, потеряли свою эффективность. Об этом сообщает портал Доктор Питер со ссылкой на зарубежное издание CNN.

В составе таблеток от обозначенных недугов содержится фенилэфрин. Данное вещество является абсолютно безопасным, но при этом оно не несет никакой пользы. Дело в том, что вещество почти не попадает в нос из кишечника.

«При приеме внутрь фенилэфрин действует почти никак, потому что быстро разбирается на запчасти печенью и центральный эффект дать не успевает», — пояснил терапевт Алексей Водовозов.

По данным источника, доказанная неэффективность таблеток может привести к тому, что их уберут с рынка продаж.

При этом Водовозов уточнил, что фенилэфрин работает только в каплях. Вот почему он отметил, что лекарством в жидкой форме можно продолжать пользоваться, особенно детям. Препарат не несет никакой опасности для детского организма.

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