Диетолог рассказала, какой плод поможет избавиться от отеков

Диетолог Наталья Денисова рассказала, какой плод поможет избавиться от отеков. Об этом сообщает издание aif.ru.

Как выяснилось, главное достоинство банана — высокое содержание калия. Это вещество помогает выводить лишнюю воду из организма. Вот почему бананы полезны всем, кто склонен к отекам и высокому артериальному давлению.

Кроме того, в данном плоде содержится триптофан — аминокислота, которая является предшественником серотонина — гормона удовольствия. Употребление бананов способно улучшить настроение.

«Триптофаном богаты и молочные продукты, особенно сыры», — уточнила диетолог.

Ранее диетолог назвала необходимые продукты для восстановления организма после болезни. Подробности смотрите в этой статье.

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