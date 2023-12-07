Диетолог назвала необходимые продукты для восстановления организма после болезни. Об этом сообщает издание «Общественная служба новостей».

Диетолог Полина Журавлева отметила, что питание человека должно быть сбалансированным. Особенно если идет речь про того, кто только переболел. Чтобы восстановиться, нужно употреблять те компоненты, которые приумножат здоровую среду в организме.

Например, следует добавить в рацион овощи, фрукты, зелень. В них содержатся клетчатка, фолиевая кислота, бета-каротин. Особенно диетолог выделила перец, богатый алкалоидами.

«Хоть название этих элементов и звучит отталкивающе, это очень полезный компонент, жизненно необходимый для тех, кто настроен на восстановление. В черном перце есть нечто под названием пиперин, восстанавливающий иммунитет», — высказалась эксперт.

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