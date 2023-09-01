Диетолог назвала фрукт, от которого можно быстро потолстеть

Многие люди, желающие похудеть, сразу же переключаются с мучного, жирного и вредного на овощи и фрукты. И они действительно полезны, но есть одно «но». Оказывается, один из плодов ни в коем случае нельзя употреблять при сбросе веса.

Как призналась диетолог Мэри Сабат, этот фрукт способствует тому, чтобы сантиметры в талии только прибавлялись. Речь идет о банане. Дело в том, что в нем содержится наряду с калием и витаминами большое количество сахара в виде натуральной фруктозы. Именно поэтому человек, который ест часто бананы, не худеет, а только толстеет.

В среднем в одном этом желтом фрукте содержится около 105 калорий. Эксперт отметил, что бананы – это источник сложных углеводов, большую часть которых составляют натуральные сахара. А они приводят к сбоям в организме, из-за чего возникает чувство голода, и за этим следует переедание.

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