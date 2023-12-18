ЗДОРОВЬЕ
10:00, 18 декабря 2023
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Делают кровь «жирной»: три опасных продукта, вызывающие опасное изменение у человека

Делают кровь «жирной»: три опасных продукта, вызывающие опасное изменение у человека

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Употребление некоторых продуктов может вызвать негативные изменения в организме человека. Три из них перечислили журналисты Pronews со ссылкой на экспертов.

Медики предупреждают об опасности чрезмерного употребления жирного красного мяса. Оно может привести к метаболическим нарушениям, включая диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и неалкогольную жировую болезнь печени.

Опасны и продукты с высокой степенью обработки. Речь идет о сосисках, мясных деликатесах, беконе и других. Они содержат много сахара, натрия, добавок и, как результат, могут нанести вред микробиому кишечника из-за побочных продуктов, содержащихся в них.

Третий опасный продукт — сладкие безалкогольные напитки. К ним также относятся и пакетированные соки с добавленным сахаром. Они, по мнению медиков, перегружают печень и «увеличивают риск нездорового уровня жира в крови, что является фактором риска метаболических заболеваний».

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Автор:Елизавета Майская
Теги:
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