Делать чекапы организма надо не всем: совет врача Лео Бокерии

83-летний врач, кардиохирург Лео Бокерия ответил на вопрос, волнующий миллионы: надо ли делать постоянный чекап организма, даже если ничего не беспокоит. Об этом отовсюду твердят, но медик поспешил успокоить.

Проверка организма нужна не всем, говорит Бокерия. Он вспомнил, что в классической медицине людей смотрели однократно: считали пульс, меряли давление, проверяли глазное дно. Обычно это делалось на предприятии.

«Я не могу сказать, что поднимаю руку за то, чтобы люди ходили в поликлинику смотреться и так далее», - сказал врач.

Бокерия добавил, что коллеги могут не поддержать его мнение, особенно онкологи. И они правы, подчеркнул врач.

Но что наверняка надо делать всем – это поддерживать здоровье: не пить, не курить, высыпаться, правильно питаться.

«Есть понятие — вредные привычки. Вот их не должно быть ни в каком варианте. Нельзя пить, нельзя курить, нельзя недосыпать», - предупредил врач.