Нехватка этого витамина может спровоцировать боли даже от воды: врач

Витамин В9 (фолиевая кислота) необходим для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Его нехватка может критично сказаться на работе всего организма. О последствия дефицита фолиевой кислоты рассказала нутрициолог и кардиолог Марина Шестакова.

Прежде всего из-за нехватки этого вещества, страдает заживление всех слизистых: пищевода, желудка, кишечника, глаз. Так, возникают условия для формирования повышенной кишечной проницаемости, а это постоянная хроническая интоксикация и усталость. Кроме того, слизистые становятся очень чувствительными, а в желудочно-кишечном тракте появляются боли даже от воды.

Также дефицит витамина В9 может провоцировать развитие анемии и слабости, которые не скорректировать лишь приемом препаратов железа.

Из-за недостатка фолиевой кислоты повышается уровень гомоцистеина, т.е. вещества, которое «царапает» стенки сосудов изнутри, приводя к атеросклерозу и, как следствие, к инсультам, инфарктам, повреждению плаценты при беременности и тому подобному.

Еще одним опасным последствием дефицита В9 являются отклонения в развитии у детей, причем как нервной системы, так и развития организма в целом.

К тому же нехватка этого витамина – основа для развития дисплазии соединительной ткани, а это все наши суставы, связки, сухожилия и диски.

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