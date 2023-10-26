ЗДОРОВЬЕ
06:00, 26 октября 2023
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Дефицит витамина D заставляет людей глупеть осенью

Дефицит витамина D заставляет людей глупеть осенью

© Freepik

Осенью снижается концентрация и ухудшается память, так как активность мозговых процессов зависит от витамина D, который организм получает благодаря солнцу. Об этом рассказала рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Эксперт пояснила, что с наступлением осени организму необходимо время, чтобы перестроиться на режим жизни с меньшим количеством солнечных лучей и начать вырабатывать витамин D самостоятельно.

«Это время врачи называют осенней депрессией», — отметила Хвингия в беседе с «Радио 1».

Она подчеркнула, что по этой причине люди начинают быстро уставать и вести менее активный образ жизни. Однако с появлением первых весенних солнечных лучей активность вновь возрастает.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, как получить фигуру мечты без строгих диет и изнурительных тренировок в спортзале. По ее словам, главное исключить две типичные ошибки, которые замедляют метаболизм и не позволяют организму избавиться от лишних килограммов.

Источник фото:Freepik
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#здоровье
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