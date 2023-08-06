Даже один бокал в день: употребление вина может грозить раком

Нутрициолог Сара Гароне предупредила о негативном последствии ежедневного употребления одного бокала вина. Речь идет о том, что увеличивается риск развития рака, а также ухудшается состояние фигуры.

По ее словам, при ежедневном употреблении вина даже в небольших количествах в организме повышается толерантность к алкоголю. Рецепторы в мозге адаптируются, поэтому для привычного эффекта необходимо увеличить дозу. Сара Гароне объяснила, что это чревато развитием рака мозга, шеи, пищевода, печени, а также груди и толстой кишки.

Также нутрициолог отметила тот фактор, что бокал вина (150 миллилитров) содержит примерно 120-125 килокалорий. Если добавить их к общему числу, которые человек потребляет с пищей, то это может спровоцировать набор веса.

Однако специалист добавила, что вино может уменьшать стресс и поддерживать здоровье сердца.

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