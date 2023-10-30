ЗДОРОВЬЕ
12:00, 30 октября 2023
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Что в последние минуты жизни испытывают люди

Что в последние минуты жизни испытывают люди

© Stable Diffusion

Врач Кэтрин Мэнникс рассказала журналистам, как ощущают себя люди в последние минуты жизни. По словам специалиста, умирающие не испытывают страх и ведут себя довольно спокойно.

Мэнникс проработала в больнице и видела, как пациенты уходят из жизни, пишет C-sport.info. Описывая их, доктор заметила, что больные очень много спят перед смертью. При этом у них не восстанавливается энергия — из-за чего в конечном счете сон превращается в беспамятство. В таком состоянии человек не ощущает страха и сожаление, ни о каком драматизме, как в фильмах, речи не идет, добавила специалист.

Ранее врачи назвали повседневные ошибки, которые уносят жизни. Чтобы не допускать их, необходимо правильно питаться.

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