Что такое «синдром чая с бутербродом» и чем он опасен

Академик РАН и профессор Оксана Драпкина рассказала, что такое «синдром чая с бутербродом». По ее словам, это особая форма недоедания, которая встречается у тех, кто не любит готовить себе еду. А это крайне опасно для человеческого организма.

Как отметила эксперт, от данного синдрома часто страдают пожилые и одинокие люди, которые предпочитают что-то перекусывать, а не есть полноценно. В итоге они теряют в весе, у них снижается иммунитет, состояние доходит до обморочного, плохо заживают раны, а кости становятся хрупкими.

По мнению специалиста, особенность синдрома заключается не в том, что человек просто не хочет есть, а не может из-за физиологических, социальных и психологических проблем. И все это с возрастом только усиливается.

К подобному образу жизни на перекусах приводят следующие проблемы:

1. Снижение вкуса и обоняния

2. Хронические заболевания

3. Лекарства

4. Проблемы с зубами

5. Инвалидность

6. Когнитивные нарушения

7. Социальная изоляция

8. Депрессия

Если вы заметили у близкого «синдром чая с бутербродами», чаще приглашайте его на обед, готовьте для него, заказывайте доставку еды, периодически напоминайте человеку съесть порцию овощей или фруктов, используйте специи, чтобы улучшить вкус пищи, стимулируйте к физической активности.

Ранее был назван простой способ снижения давления.

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Источник: «Доктор Питер».