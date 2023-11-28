Что такое «синдром чая с бутербродом» и чем он опасен
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Академик РАН и профессор Оксана Драпкина рассказала, что такое «синдром чая с бутербродом». По ее словам, это особая форма недоедания, которая встречается у тех, кто не любит готовить себе еду. А это крайне опасно для человеческого организма.
Как отметила эксперт, от данного синдрома часто страдают пожилые и одинокие люди, которые предпочитают что-то перекусывать, а не есть полноценно. В итоге они теряют в весе, у них снижается иммунитет, состояние доходит до обморочного, плохо заживают раны, а кости становятся хрупкими.
По мнению специалиста, особенность синдрома заключается не в том, что человек просто не хочет есть, а не может из-за физиологических, социальных и психологических проблем. И все это с возрастом только усиливается.
К подобному образу жизни на перекусах приводят следующие проблемы:
1. Снижение вкуса и обоняния
2. Хронические заболевания
3. Лекарства
4. Проблемы с зубами
5. Инвалидность
6. Когнитивные нарушения
7. Социальная изоляция
8. Депрессия
Если вы заметили у близкого «синдром чая с бутербродами», чаще приглашайте его на обед, готовьте для него, заказывайте доставку еды, периодически напоминайте человеку съесть порцию овощей или фруктов, используйте специи, чтобы улучшить вкус пищи, стимулируйте к физической активности.
Ранее был назван простой способ снижения давления.
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Источник: «Доктор Питер».