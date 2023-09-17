Что общего во внешности у всех пьющих людей

Алкоголь пагубно влияет на весь организм. Помимо внутренних органов, от злоупотребления спиртным страдает наружный покров — кожа. У пьющих людей, по словам ярославских врачей, она одинаково быстро состаривается, передает 76.ru.

На кожном покрове человека, который страдает от пагубной привычки, можно заметить — сухость, дряблость, отеки, пористость, акне. Специалисты отмечают, что алкоголь нарушает метаболизм витаминов А, С, Е, ответственных за молодость кожи.

Также употребление спиртного приводит к обезвоживанию кожи. Алкоголь способствует активному выведению жидкости из организма.

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