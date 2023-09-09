Что нужно делать при ротавирусе, чтобы не умереть: советы врача

На сегодняшний день существует огромное количество заболеваний, которые представляют смертельную опасность для человека, поэтому многие не обращают внимания на, казалось бы, уже привычные недуги, встречающиеся часто. Среди них ротавирус. Когда человек подхватывает его, то считает лишь неприятностью, которую можно быстро вылечить. Однако, как стало известно недавно, инфекция может приводить и к летальному исходу.

В начале сентября в Сочи скончалась маленькая девочка из Екатеринбурга, заболевшая ротавирусом на Черном море. Несколько дней малышка провела в коме, а после ее сердце все-таки остановилось.

Врач-терапевт, аллерголог-иммунолог клиники «ВитаМедика» Иван Скороходов считает, что при соблюдении четырех простых правил инфекция не станет смертельной. В первую очередь, не стоит недооценивать болезнь, нужно относится к ней максимально серьезно. Стоит обращать внимание на то, что именно поражено: если тошнота и рвота – слизистая желудка, если диарея, жидкий, водянистый стул, урчание, вздутие, боли в животе – слизистая кишечника.

Второе – нельзя допускать обезвоживания. Даже если кажется, что вода вызовет новый приступ тошноты, ее нужно потреблять. Иначе могут появиться осложнения.

Третье – обращайтесь к врачу. Хоть зачастую взрослые не особо любят медицинские учреждения и предпочитают лечиться сами, иногда стоит все-таки доверять специалистам, чтобы не допустить трагический исход событий.

«Симптомы, при которых необходимо вызывать скорую, у взрослых и детей одинаковы: редкое мочеиспускание, диарея и тошнота, длящиеся больше суток, стул с кровью, сухость во рту и высокая температура тела», - отметил эксперт.

И последнее, что следует сделать – это не пренебрегать профилактикой. Помните, подхватить ротавирус довольно легко и передавать его может зараженный в течение нескольких дней. Именно поэтому нужно постоянно мыть руки, фрукты, овощи и соблюдать правила гигиены.

Ранее стало известно, как врачи спасли ребенка, впавшего в кому из-за обычной ветрянки.

Источник: E1.ru