Что нельзя делать из-за угрозы рака

Онколог Марк Гадзиян назвал ошибку человека, которая может спровоцировать развитие агрессивного рака. Речь идеи о недостатке физической активности.

По его словам, малоподвижный образ жизни увеличивает риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением. Кроме того, сидячая работа повышает вероятность развития агрессивных форм рака репродуктивной и мочевыделительной систем.

Врач рассказал, что такие опухоли хоть и небольшие, но обладают высокой агрессивностью и могут метастазировать на ранних стадиях. Дело в том, что в области таза происходит нарушение кровообращения и недостаточное поступление кислорода в клетки. Это может привести к злокачественному превращению здоровых клеток, сообщает медик в своем Telegram-канале.

Также известно, что жирная пища, курение и употребление алкоголя являются негативными факторами, вызывающими развитие рака.

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