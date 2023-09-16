Что нельзя делать из-за угрозы рака
freepik
Онколог Марк Гадзиян назвал ошибку человека, которая может спровоцировать развитие агрессивного рака. Речь идеи о недостатке физической активности.
По его словам, малоподвижный образ жизни увеличивает риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением. Кроме того, сидячая работа повышает вероятность развития агрессивных форм рака репродуктивной и мочевыделительной систем.
Врач рассказал, что такие опухоли хоть и небольшие, но обладают высокой агрессивностью и могут метастазировать на ранних стадиях. Дело в том, что в области таза происходит нарушение кровообращения и недостаточное поступление кислорода в клетки. Это может привести к злокачественному превращению здоровых клеток, сообщает медик в своем Telegram-канале.
Также известно, что жирная пища, курение и употребление алкоголя являются негативными факторами, вызывающими развитие рака.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее мы писали, зачем очищать нос перед каждой чисткой зубов.