Что делать при случайном незащищенном сексе: всего 5 действий

Нахлынула страсть, захватили эмоции, а презерватива под рукой не оказалось – такая ситуация может произойти с каждым. Если у вас все-таки случился незащищенный половой акт, главное, не паниковать, а выполнить следующие пять действий, чтобы обезопасить себя.

Акушер-гинеколог Юлия Францкевич составила небольшую инструкцию, как себя вести после случайного секса без презерватива.

Вымойте наружные половые органы с мылом. Также можно использовать водный раствор хлоргексидина или мирамистина. Обратитесь за консультацией к врачу. Женщины – к гинекологу, а мужчины – к урологу. После незащищенного секса стоит думать не только о незапланированной беременности, но и об инфекциях, которые могли передаться от партнера. Примерно через 7-10 дней после полового акта рассмотрите возможность взятия мазка на флору и ИППП с использованием полимеразной цепной реакции. Сдайте кровь на анализ ВИЧ не раньше, чем через 2 недели после секса. Проверьтесь на наличие сифилиса через 21 день после соития.

Крайне важно следовать этим рекомендациям и незамедлительно обращаться к специалистам.

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Источник: Pravda.ru.