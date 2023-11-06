Что делать, если скорая помощь игнорирует вызов: советы медицинского юриста

Медицинский юрист Евгений Павлов ответил читателям NGS.ru, что делать, если врачи из бригады скорой помощи не приезжают на экстренный вызов.

Так, если через 20 минут после вызова «скорой» медиков нет на месте, то юрист настоятельно рекомендует связаться с полицией. В таком случае правоохранители зафиксируют отказ в предоставлении экстренной медицинской помощи. Человеку нужно будет описать симптомы и заявить, что врачи не приехали вовремя.

Более того, Евгений Павлов советует записать разговор с диспетчером, поскольку гражданин может обратиться за помощью к дежурному прокурору и передать ему то же, что он рассказал полиции.

Затем необходимо еще раз позвонить в службу скорой помощи и потребовать перевести на дежурного врача. С ним, в свою очередь, стоит обсудить сложившуюся ситуацию и выяснить, что делать дальше.

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