Что будет с организмом, если постоянно пить чай с бутербродами: мнение эксперта
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Некоторые люди, которые не любят готовить, перебиваются чаем с бутербродами. По словам профессора Оксаны Драпкиной, «синдром чая с бутербродом» означает особую форму недоедания.
Это довольно часто встречается у пожилых людей. Так, рацион человека состоит из бутербродов, крекеров и чая. Это может привести к дефициту витаминов и минералов, а также к другим опасным последствиям:
- человек теряет в весе;
- появляются постоянная слабость и даже обморочные состояния;
- снижается иммунитет;
- плохо заживают раны;
- кости становятся хрупкими.
«Синдром чая с бутербродом» – это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», – пояснила эксперт в своем Telegram-канале.
Оксана Драпкина также перечислила проблемы, которые обычно провоцируют развитие синдрома:
- Снижение вкуса и обоняния. Из-за этого еда кажется менее привлекательной.
- Хронические заболевания. Они зачастую снижают аппетит и вызывают трудности с приемом пищи.
- Лекарства. Некоторые медицинские препараты влияют на способность ощущать вкус и запах, усваивать питательные вещества из еды.
- Проблемы с зубами. Пожилые люди, потерявшие зубы, могут испытывать трудности с жеванием и глотанием.
- Инвалидность. Люди с ограниченными физическими возможностями могут не в состоянии делать покупки или готовить самостоятельно.
- Когнитивные нарушения. Ухудшение памяти и мышления может повлиять на способность человека ходить по магазинам, готовить еду и следить за количеством съедаемой пищи.
- Социальная изоляция. Люди, оставшиеся в одиночестве, нередко теряют удовольствие от еды.
- Депрессия. Ухудшение самочувствия и снижение физической активности могут стать причиной депрессии и, как следствие, потери аппетита.
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