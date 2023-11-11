ЗДОРОВЬЕ
14:00, 11 ноября 2023
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Что будет с организмом, если постоянно пить чай с бутербродами: мнение эксперта

Что будет с организмом, если постоянно пить чай с бутербродами: мнение эксперта

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Некоторые люди, которые не любят готовить, перебиваются чаем с бутербродами. По словам профессора Оксаны Драпкиной, «синдром чая с бутербродом» означает особую форму недоедания.

Это довольно часто встречается у пожилых людей. Так, рацион человека состоит из бутербродов, крекеров и чая. Это может привести к дефициту витаминов и минералов, а также к другим опасным последствиям:

  • человек теряет в весе;
  • появляются постоянная слабость и даже обморочные состояния;
  • снижается иммунитет;
  • плохо заживают раны;
  • кости становятся хрупкими.

«Синдром чая с бутербродом» – это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», – пояснила эксперт в своем Telegram-канале.

Оксана Драпкина также перечислила проблемы, которые обычно провоцируют развитие синдрома:

  1. Снижение вкуса и обоняния. Из-за этого еда кажется менее привлекательной.
  2. Хронические заболевания. Они зачастую снижают аппетит и вызывают трудности с приемом пищи.
  3. Лекарства. Некоторые медицинские препараты влияют на способность ощущать вкус и запах, усваивать питательные вещества из еды.
  4. Проблемы с зубами. Пожилые люди, потерявшие зубы, могут испытывать трудности с жеванием и глотанием.
  5. Инвалидность. Люди с ограниченными физическими возможностями могут не в состоянии делать покупки или готовить самостоятельно.
  6. Когнитивные нарушения. Ухудшение памяти и мышления может повлиять на способность человека ходить по магазинам, готовить еду и следить за количеством съедаемой пищи.
  7. Социальная изоляция. Люди, оставшиеся в одиночестве, нередко теряют удовольствие от еды.
  8. Депрессия. Ухудшение самочувствия и снижение физической активности могут стать причиной депрессии и, как следствие, потери аппетита.

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