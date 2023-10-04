Что будет с лицом, если не мыть за ушами и между пальцев ног
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Мы часто наносим на лицо разные средства, но оказалось, что этого недостаточно. Новое исследование ученых доказало важность мытья за ушами и между пальцев на ногах.
Подробности сообщает журнал Frontiers in Microbiology.
Ученые в США проверили теорию на добровольцах. Были взяты 129 человек, часть из них постоянно мыла за ушами и между пальцев ног.
Выяснилось, что чаще всего люди моют зоны предплечий и голени, но пренебрегают другими участками, которые отличаются сальностью. Отсутствие ухода за ушами и между пальцев ног приводит к развитию кожных болезней: акне и экземы.
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