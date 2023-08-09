Что будет, если не чистить зубы перед сном: такого вы не ожидали

Если не чистить зубы перед сном, произойдет катастрофа. Обеспечивая плохое состояние полости рта, вы обрекаете себя на развитие различных заболеваний.

Подробнее о том, почему важно чистить зубы перед сном, рассказала стоматолог Найджел Картер.

По ее словам, при отсутствии регулярной вечерней процедуры могут развиться болезни сердца, инсульты, деменция, осложнения беременности. Отсутствие качественной гигиены во рту влияет на сексуальное здоровье.

Поэтому вечерняя чистка зубов – крайне важная процедура. Стоит уделять ей не менее двух минут и не забывать о пасте со фтором – она должна покрыть каждый зуб. Следует пройтись щеткой с обеих сторон зубов, отметила доктор.

Следует использовать ирригатор и зубную нить. Они помогут справиться с остатками пищи и обеспечат наилучшую гигиену в совокупности с зубной щеткой.