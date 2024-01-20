Чревато разрывом сосудов: в каком случае чиханье может навредить организму

В Роспотребнадзоре предупредили, что сдерживать чиханье крайне опасно для здоровья. Рекомендации ведомства приводит агентство РИА Новости.

В Роспотребнадзоре напомнили, что чиханье – это защитный рефлекс, который позволяет очистить верхние дыхательные пути.

Однако сдерживать чиханье не стоит, поскольку есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух и головную боль.

Кроме того, по мнению специалистов, во время чиханья в дыхательных путях создается высокое давление, что способно спровоцировать разрыв аневризмы головного мозга.

В службе рекомендуют использовать во время чиханья носовой платок или бумажные салфетки, а руки после этого необходимо тщательно вымыть с мылом.

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