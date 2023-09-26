Четыре ягоды, которыми стоит запастись на зиму для защиты иммунитета

Осень - время, когда созревает много полезных ягод. Но какими из них действительно стоит запасаться, чтобы укрепить здоровье? Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала врач Екатерина Кашух.

Калина богата витаминами C, K, A и B. Эта ягода отлично поддерживает иммунитет и благодаря высокому содержанию антиоксидантов обладает противовоспалительными свойствами. Калина также влияет на артериальное давление. При этом ягоду можно заваривать как в чай, так и использовать в выпечке.

В бруснике тоже содержится много полезных микроэлементов: витамины А и С, калий, магний и фосфор. Брусника полезна для здоровья мочевыделительной системы, сосудов и сердца, костей и мышц.

Голубика помогает концентрироваться и поддерживать память, а также положительно влияет на зрение. В ягоде содержится фолиевая кислота, которая укрепляет нервную систему.

Облепиха содержит большое количество витамина С, который способен защитить от сезонных болезней. Также ягода полезна и в косметических целях - она способствует заживлению ран и здоровью кожи, волос и ногтей.

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