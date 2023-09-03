ЗДОРОВЬЕ
12:00, 03 сентября 2023
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Через сколько дней после курортного романа нужно сделать анализ на венерические болезни

freepik

freepik

© freepik

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL, предупредила россиян о необходимости сдачи анализов на венерические болезни.

Дело в том, что человек может «подхватить» гепатит В и С, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), сифилис не только при половом контакте, но и через кровь во время бритья, маникюра или использования одной щетки.

Кроме того, после курортного романа партнеру может передаться гонорея, герпес, хламидиоз или ВПЧ (вирус папилломы человека).

Малиновская отметила, что анализ необходимо сдавать даже в случае постоянного партнера. Однако сдавать анализы нужно не сразу, а минимум через 14 дней после незащищенного полового акта.

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Источник фото:freepik
Источник:Доктор Питер
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#Врач
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