Чем полезна для старого человека подсолнечная и арахисовая халва

Халва полезна для здоровья пожилых людей и нежелательна всего в трех случаях: при лишнем весе, диабете и инсулинорезистентности. Чем именно ценна подсолнечная, арахисовая, льняная, миндальная и кунжутная халва, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Всю халву объединяет наличие в ней клетчатки, которая улучшает работу кишечника и «помогает подкармливать» полезные бактерии в нем.

В подсолнечной халве содержится много витамина Е – антиоксиданта и, как его называют, витамина молодости.

В арахисовой халве много кремния. Он важен в пожилом возрасте для костей, зубов, кожи, сухожилий.

Кунжутная богата кальцием, а в миндальной много магния, необходимого для костной системы, понижения давления.

«Халва из льняного семени богата омега-3 жирными кислотами. Они оказывают противовоспалительное, противохолестериновое действие», - рассказала Соломатина «Москве 24».

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