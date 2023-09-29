Чем опасны овощи, которые хранятся в погребе

Во Владивостоке двое местных жителей надышались парами гнилой картошки и погибли. Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, почему так произошло и почему каждое растение, хранящееся в погребе, представляет угрозу, передает «Вечерняя Москва».

Овощи выделяют углекислый газ, поэтому, по словам специалиста, этом может привести к трагичным последствиям, как во Владивостоке. В погребе, где принято хранить их, отсутствует вентиляция, таким образом становится просто не чем дышать. Помочь в данной ситуации может установка датчиков, которые вовремя сигнализируют о накоплении большого количества CО2.

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