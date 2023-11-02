Частое использование мобильного телефона опасно для мужчин

Группа ученых из Женевского университета в сотрудничестве со Швейцарским институтом тропиков и общественного здравоохранения решили выяснить зависимость между концентрацией сперматозоидов и использованием мобильного телефона, об этом сообщает Lenta.Ru.

Данные собирались с 2005 по 2018 год. Отмечается, что в исследовании приняли участие более трех тысяч мужчин. Среди них были те, кто пользовались мобильными телефонами ежедневно и те, кто брал в руки смартфон не чаще одного раза в неделю.

Выяснилось, что у тех, кто пользовался мобильниками чаще, концентрация сперматозоидов была на 21% ниже, чем у тех, кто брал их в руки реже (44 миллиона/миллилитр против 56,5 миллиона/миллилитр).

При этом анализ показал, что расположение телефона в разных карманах никак не влияет на качество спермы.

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