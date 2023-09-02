Чай может быть опасен для здоровья: диетолог назвал главные риски
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Врач-диетолог, нутрициолог рассказал о вреде чая. По мнению Евгения Арзамасцева, самым вредным напитком является тот, в который добавляют сахар.
Арзамасцев объяснил, что такой чай содержит большое количество рафинированных углеводов, которые быстро усваиваются, а это может привести к развитию избыточного веса, нарушению углеводного обмена и возникновению сахарного диабета.
Чай с медом тоже вреден для организма, рассказал специалист:
«Это тоже сладкий чай. При добавлении в горячую воду какие-то полезные компоненты в меде разрушаются, но остается большое количество различных видов сахаров. Это также негативно сказывается на организме и может привести к тем же проблемам, что и чай с сахаром», – объяснил он.
По словам диетолога, частое употребление сладкого чая может привести к пагубной привычке, в таком случае может развиться зависимость от быстрых углеводов.
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