Чай может быть опасен для здоровья: диетолог назвал главные риски

Врач-диетолог, нутрициолог рассказал о вреде чая. По мнению Евгения Арзамасцева, самым вредным напитком является тот, в который добавляют сахар.

Арзамасцев объяснил, что такой чай содержит большое количество рафинированных углеводов, которые быстро усваиваются, а это может привести к развитию избыточного веса, нарушению углеводного обмена и возникновению сахарного диабета.

Чай с медом тоже вреден для организма, рассказал специалист:

«Это тоже сладкий чай. При добавлении в горячую воду какие-то полезные компоненты в меде разрушаются, но остается большое количество различных видов сахаров. Это также негативно сказывается на организме и может привести к тем же проблемам, что и чай с сахаром»‎, – объяснил он.

По словам диетолога, частое употребление сладкого чая может привести к пагубной привычке, в таком случае может развиться зависимость от быстрых углеводов.

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