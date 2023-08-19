Бывает у актеров и учителей: чем опасен синдром утенка

Синдром утенка — психологическое состояние, при котором характерно стремление к постоянному развитию. Термин происходит из наблюдения за поведением утят. Появившись на свет, птенцы начинают активно исследовать мир вокруг себя.

Люди, страдающие этим синдромом, всегда ищут возможности для изучения окружающего мира. При этом стремление к постоянному познанию чревато опасными последствиями. В первую очередь, речь идет про избыточную нагрузку информацией.

Во-вторых, синдром утенка может отвлекать от выполнения более важных дел.

В-третьих, высок риск принятия необдуманных решений.

Добавим, что синдром утенка характерен для лиц с высоким уровнем интеллекта и творческим мышлением: для учителей, актеров, художников и т.д.