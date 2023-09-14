Будьте аккуратнее: три гарнира провоцируют инфаркт

Есть три гарнира, с которыми следует быть предельно аккуратными. При частом употреблении появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инфаркта.

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что к ней часто обращаются с вопросом о продуктах, которые запрещены пациентам с инфарктом миокарда. Специалист говорит, что на практике, чаще всего сердечно-сосудистые заболевания встречаются у людей, в чьем рационе преобладает ряд продуктов.

Первые в этом списке – быстрые углеводы. Поэтому к особо опасным относятся не только белый хлеб, выпечка и сахар, но и белый рис, картофель, макароны.

Не рекомендуются маргарин, красное мясо, сосиски, пельмени, колбасы, консервированные продукты, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал врача.

Ранее сообщалось об инфаркте у телеведущей Азы Лихитченко. Ее госпитализировали после посещения семейного терапевта.

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