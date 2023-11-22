Будет меняться цвет: подолог назвала три признака старения ногтей

С возрастом наши ногти стареют. Распознать старение ногтей можно по трем признакам. Их назвала подолог Елена Лапатина.

По словам специалиста, ногти становятся ломкими – это связано с накопившимся в течение жизни вредным воздействием на пластину.

Во-вторых, ногти изменят цвет: они станут бледными или с желтым оттенком. В-третьих, с возрастом появятся визуальные дефекты: полоски, бороздки.

Об этом сообщает сайт aif.ru.

Чтобы ногти не выдавали возраст, важно соблюдать несколько правил. Стоит придерживаться сбалансированного питания, отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя. Ногтям нужен свежий воздух, поэтому стоит включать прогулки. При мытье посуды не пренебрегайте перчатками для минимального взаимодействия с химией. Осенью и зимой надо носить перчатки. Следует принимать витамины и не забывать про удобную обувь.

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