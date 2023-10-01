Будет гнить в желудке: с чем опасно есть творог
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Диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина поделилась советами о том, как правильно сочетать творог с другими продуктами, чтобы получить максимальную пользу и избежать проблем с пищеварением.
Специалист отметила, что творог не рекомендуется употреблять с сахаром, рыбой и мясом. Белки животного происхождения в этих продуктах не сочетаются. Кроме того, творог с мясом или рыбой может вызвать проблемы с пищеварением, а также гниение, брожение и раздражение.
Что касается творога с сахаром, Марият Мухина указала на то, что сам продукт уже содержит лактозу — молочный сахар. Дополнительное добавление сахара может увеличить риск развития сахарного диабета, передает Москва 24.
Эксперт также не рекомендует сочетать творог с яйцами, так как и в них содержится много белка. Также не рекомендуется запивать творог кофе, поскольку напиток может затруднить усвоение кальция, что препятствует получению всей пользы от творога.
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