Из-за каких сбоев в организме постоянно будет плохое настроение

Если человек стал постоянно испытывать плохое настроение, это сигнал о сбое в организме. О чем именно сигнализируют плохие эмоции, ответила врач-невролог Ксения Овсянникова.

Плохое настроение могут испытывать беременные и кормящие матери. Обычно это связано с дефицитом белка, железа, магния, йода или других веществ.

Еще одна категория людей – перенесшие коронавирус. У них бывает нарушение состава микробиоты, дефицит витаминов группы B, нейровоспаление, говорит врач.

Дурное настроение испытывают пожилые люди. В их возрасте наступают множественные дефициты, происходит нарушение мозгового кровоснабжения или болит кишечник.

Если же и вовсе возникает депрессия, то это может быть вызвано отсутствием отдыха, нарушением режима сна, интоксикацией аммиаком, сказала врач «Доктору Питеру». Другие причины плохого настроения – травмы головы, скачок сахара, интоксикация медью, отсутствие спорта, гипотиреоз и т. д.

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