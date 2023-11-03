«Боль в зубах»: россияне пожаловались на странные симптомы ковида

Ковид перешел в разряд сезонной инфекции, но люди им продолжают болеть. Некоторые отмечают у себя странные симптомы.

В сообществах пациентов мужчина по имени Максим рассказал, что после ковида его тело перестало нормально реагировать на жару и холод.

«К примеру, в жару (+30) я вообще с ума сходил, до метро кое-как доходил, мозг плавился, сердцебиение учащалось. Казалось, потеряю сознание. А сейчас несмотря на то, что ещё даже не зима, но, стоя на улице, я начинаю дрожать изнутри, руки покрываются мурашками, а давление и пульс растут», — цитирует мужчину mk.ru.

Женщина по имени Анна пожаловалась, что у нее вирус протекал с сильной ломотой в теле: «Тело ломит ужасно. Каждую косточку», — сказала она.

Самым нетипичным симптомом оказалась боль в зубах. У одной из пациенток после коронавируса заболели зубы, причем все.

«Болею сейчас, этим каким-то «легким» ковидом, и вот на четвертый день болезни вдруг заболели зубы — ВСЕ! Да так, что хоть на стенку лезь», — написала женщина.

Тем временем, ученые выяснили, что ковид все-таки обгоняет грипп по скорости мутаций.

Напомним, ранее мы писали о том, как вылечить коронавирус, вызванный новыми штаммами.