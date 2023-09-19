Бактерий больше, чем на сиденье унитаза: как часто надо менять простыни и наволочки

Эксперты предупреждают, что менять постельное белье раз в месяц – плохо и опасно. Они советуют делать это хотя бы раз в две недели, а лучше каждую неделю. Ведь на простынях накапливается невидимая грязь, из-за которой может появиться аллергия, кожные высыпания и даже астма. Грязное белье также плохо влияет на сон.

Особенно насторожиться стоит тем, у кого есть домашние питомцы или аллергия на пылевых клещей. Тогда менять комплекты нужно еще чаще.

Доктор медицинских наук Вероника Матутайт говорит, что на постельном белье скапливаются: грязь, омертвевшие клетки кожи, жир, пот и пылевые клещи, включая их тушки и фекалии.

«У людей с такими проблемами, как астма и аллергия, и у тех, кто испытывает ночную потливость, это может привести к ужасным последствиям», – цитирует специалиста Daily Mail.

Омертвевшие частички кожи особенно привлекают пылевых клещей, которые их поглощают и быстрее размножаются. Все это попадает на нашу кожу во время движения в постели. Когда все это проникает в поры людей, которые страдают от акне, то появляются все новые прыщи.

Итак, менять пододеяльник можно раз в две недели, а вот простыни нужно обязательно стирать каждую неделю. Это необходимо делать в горячей воде. Но особое внимание нужно уделить даже не простыням, а наволочкам!

Оказывается, за неделю на них может быть в 17 тысяч раз больше колоний бактерий, чем на сиденье для унитаза. Именно поэтому «одежду» для подушек надо менять каждые три дня.

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