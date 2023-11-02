84-летней женщине удалили грыжу размером с мяч

В Подмосковье 84-летней жительнице удалили грыжу размером с мяч. Доктора хирургического отделения Балашихинской больницы рассказали подробности операции.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на боль в животе. Она долгое время страдала пупочной грыжей, но медлила с походом в поликлинику. Грыжа стала прогрессировать, а в какой-то момент выросла до размера мяча и стала сдавливать внутренние органы. Пенсионерка пришла за помощью только, когда не смогла терпеть боль.

«Под общим обезболиванием медики удалили грыжу и выполнили пластику пупочного кольца», – рассказал News.ru заведующий отделением Денис Гулькин.

Врач отметил, что женщина не должна была медлить с проблемой, иначе у нее мог быть перитонит – гнойное воспаление, которое в таком возрасте может закончиться летальным исходом. Отмечается, что женщина выписана и чувствует себя нормально.

Ранее мы писали о том, что врачи удалили мужчине грыжу размером с тыкву.