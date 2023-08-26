5 поступков женщины, доказывающих ее любовь

Не каждый мужчина способен понять чувства избранницы. По мнению психолога Александра Шахова, есть 5 верных способов убедиться в чувствах женщины.

Эксперт убежден: девушки могут демонстрировать свою любовь без слов. Например, если женщина готовит для избранника, то таким образом она показывают заботу о нем.

О чувствах девушки может говорить и то, что она ласкова с мужчиной и демонстрирует ему свою слабость.

Также на истинные эмоции избранницы может указать ее взгляд.

Стоит обратить внимание и на то, как девушка относится к вашим интересам. Если она не отвлекает вас от любимых занятий, не препятствует общению с друзьями, то это говорит о ее серьезных намерениях. В подобном случае женщина проявляет уважение к личному пространству мужчины.

И, наконец, любящая женщина всегда демонстрирует неподдельные эмоции от интима с мужчиной.