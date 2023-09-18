4 эффективных способа, которые научат никогда не опаздывать

Большинство людей испытывает трудности с пунктуальностью. Для кого-то опоздания стали стилем жизни, а кто-то задерживается по объективным причинам. Речь идет про пробки, застревание в лифте и т.д. В беседе с порталом «Доктор Питер» психолог Елена Митрохина назвала 4 способа, которые помогут никогда не опаздывать.

В первую очередь, необходимо перевести будильник на 10-15 минут раньше. Это обеспечит вам небольшой запас времени, если возникнут непредвиденные обстоятельства.

Во-вторых, начните вести список дел и кладите его на видное место. Так вы не забудете основные задачи и распланируете под них день.

В-третьих, выделите достаточно времени на дорогу.

И, наконец, в-четвертых, научитесь осознанному подходу ко времени.

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