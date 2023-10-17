32-летний мужчина выпил таблетку для повышения потенции и ослеп через три часа

32-летний мужчина выпил таблетку для повышения потенции, а уже через три часа ослеп на один глаз. Он принял максимальную дозу – 100 мг.

Соответствующий случай, произошедший в Иране, описал сайт «Доктор Питер».

Мужчина принял средство от эректильной дисфункции, и внезапно правый глаз перестал видеть. Другой был в полном порядке. Как выяснили врачи, такая реакция – побочный эффект от приема препарата.

В научной литературе описаны семь подобных случаев. Все мужчины принимали препарат с силденафилом.

Ранее сообщалось о случае в Кирове, где 40-летний мужчина несколько лет не ходил к стоматологу и заработал проблемы с сердцем. Сначала ему провели лечение кариеса, а затем сделали операцию.

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