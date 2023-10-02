ЗДОРОВЬЕ
05:00, 02 октября 2023
1 мин.

3 продукта на завтрак, которые делают вас голодными и злыми

3 продукта на завтрак, которые делают вас голодными и злыми

© Freepik

Завтрак — важная часть нашей жизни. Первый прием пищи должен быть сытным и полезным, а значит к выбору продуктов для завтрака стоит присмотреться внимательнее, сообщает «Доктор Питер».

Одним из самых бесполезных продуктов для первого приема пищи специалисты называют выпечку — булочки, маффины, круассаны. Все эти продукты содержат много очищенного зерна, сахара и добавок. Съев выпечку вы снова захотите есть через час, и это не смотря на то, что вы уже съели очень много калорий.

Сладкие хлопья вызывают чувство голода и вялости из-за огромного содержания сахара и недостатка питательных веществ, а из-за скачка инсулина в крови появится раздражение и усталость.

Сладкие батончики — еще один продукт, который стоит исключить из утреннего рациона. Все дело в том, что в них практически не содержится белок и клетчатка. Поэтому из-за большого количества сахара, который действует на организм в одиночку, вы быстро почувствуете усталость и сонливость.

Ранее мы писали о том, что диетолог рассказал, с чем лучше есть макароны.

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Источник фото:Freepik
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