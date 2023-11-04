3 нелепых и опасных мифа о бюстгальтерах, в которые россиянки верят до сих пор

Еще в XX веке такой предмет дамского туалета как бюстгальтер стал неотъемлемой частью гардероба. Однако со временем все больше женщин стали от него отказываться из-за разных слухов о его вреде. Немало мифов уже давно были развеяны экспертами, однако в некоторые люди по-прежнему продолжают верить. Вот три самых нелепых и опасных из них.

1. Чем дольше носить бюстгальтер, тех хуже форма груди.

Многие верят, что ношение лифчика расслабляет мышцы груди, и поэтому она теряет свою форму. Однако это не так. Объяснение довольно простое – там нет мышц, а за красивый вид отвечают связки. Их ослабить или накачать невозможно.

2. Бюстгальтер может привести к раку.

Этот миф, пожалуй, наиболее страшный и оттого распространенный. Слухи о том, что бюстгальтер вызывает раковые опухоли, появились еще в 90-е годы. Но они уже не раз опровергались. Доказано, что злокачественные образования появляются вовсе не из-за нижнего белья, а из-за генетической предрасположенности, нездорового гормонального фона и злоупотребления алкоголем и курением.

3. Бюстгальтер может стать причиной головных болей и болей в спине.

Это утверждение является неправдой лишь частично. Бюстгальтер действительно может быть причиной боли в спине, но только если подобран неправильно. Если же вы купите его по размеру и учтете все свои физиологические особенности, то никакого дискомфорта ждать не стоит.

Ранее стало известно, что частое использование мобильного телефона опасно для мужчин.

Источник: riamo.