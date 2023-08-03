24-летней модели ампутировали обе ноги из-за тампона

Модель из Калифорнии рассказала, как лишилась обеих ног из-за использования тампона. Девушка оказалась на грани жизни и смерти, но, даже понимая все риски, кричала перед операцией, умоляя не трогать ее конечности.

Сейчас Лорен Вассер уже 35 лет, и она научилась жить с протезами. Однако в 24 года, когда она услышала, что останется без ног, ей было невероятно тяжело. Американка вспомнила, что изначально списала все появившиеся у нее симптомы на обычный грипп, но состояние стремительно ухудшалось. В один из дней она и вовсе потеряла сознание. Ее обнаружили в собственной спальне в фекалиях и рвоте.

Девушка была экстренно доставлена в больницу. Там определили, что у нее токсикологический шок. На тот момент температура тела Лорен достигала уже 41,6 градуса по Цельсию. Вдобавок ко всему у модели случился сердечный приступ, и ее поместили в медикаментозную кому. А придя в сознание, она услышала от персонала клиники, что ей собираются отрезать ноги.

Когда Вассер осознала, что останется без конечностей, то стала кричать. По ее словам, у нее началась настоящая истерика. Она умоляла не прикасаться к ней. Однако иначе ей пришлось бы попрощаться с жизнью.

Сначала медики ограничились ампутацией только левой ноги. Шесть лет Лорен пыталась жить с одним протезом, но боли в правой голени не прекращались, поэтому было принято решение провести еще одно хирургическое вмешательство.

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